Kayseri\'de 62 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İncesu ilçesinde yapılan çalışmalarda 62 kilo kaçak tütün ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda İncesu ilçesinde bir şahsın makinalarla sigara dolumu yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi alındı. Ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda; A.E. yakalanırken yapılan aramalarda ise 70 bin adet makaron, 62 kilo kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinası ve 765 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

A.E. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ