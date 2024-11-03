Kayseri\'de 655 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 655 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar neticesinde; durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda 655 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. (37) ve Y.K. (37) yakalanırken şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ