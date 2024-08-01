Kayseri\'de 70 Bin TL Değerinde Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; piyasa değeri 70 bin TL olan 70 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; kaçak elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen T.S.; Kazımkarabekir mahallesinde düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 70 bin TL olan, 70 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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