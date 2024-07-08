Kayseri'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıktığı binada bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, alevler arasında mahsur kalan 1 kişi amatör kamera tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın çatısında; iddiaya göre işçilerin çalışma yaptığı esnada yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak binada bulunanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Çatıda bulunan ve dumandan etkilenen 1 işçi, itfaiye merdiveni yardımıyla indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahsın alevler arasında çaresizce beklemesi amatör kamera tarafından kaydedildi. Çalışmalar sırasında çok sayıda vatandaş da toplanarak yangını izledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkan yangın söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ