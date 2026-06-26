Kayseri'de büyük operasyon: 95 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de büyük operasyon: 95 şahıs yakalandı

Kayseri\'de büyük operasyon: 95 şahıs yakalandı
26.06.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 179 ekibin katılımıyla yapılan çalışmalarda, 10 farklı suçtan haklarında toplamda 111 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 179 ekibin katılımıyla yapılan çalışmalarda, 10 farklı suçtan haklarında toplamda 111 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan aranan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere 179 ekip ve 537 personelin katılımıyla düzenlenen Şehit Murat Akpınar-8'nunda haklarında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'silahla yağma', 'dolandırıcılık', hırsızlık', 'basit yaralama', 'mala zarar verme', 'güveni kötüye kullanma', 'alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 111 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 şahıs yakalandı. İşlemleri tamamlanan şahıslar polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.

Operasyonla ilgili olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de büyük operasyon: 95 şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu
Nusaybin’e gelin geldi, müslüman oldu: Japon Yuka artık “Rana“ Nusaybin’e gelin geldi, müslüman oldu: Japon Yuka artık "Rana"
18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı 18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı
Sahra Işık’ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap Sahra Işık'ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap!
İstanbul’a geldi Vitor Pereira’dan Türkiye’de ektirdiği saçlar hakkında yorum İstanbul'a geldi! Vitor Pereira'dan Türkiye'de ektirdiği saçlar hakkında yorum
İsrail ateşkesi bir kez daha deldi Müzakerelerin son gününde Lübnan’a hava saldırısı İsrail ateşkesi bir kez daha deldi! Müzakerelerin son gününde Lübnan'a hava saldırısı

20:57
Menderes Samancılar’dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır’a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi
Menderes Samancılar'dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır'a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi
20:53
Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile anlaşmaya vardı
20:27
Sanat dünyası Kadir İnanır’a ağlıyor
Sanat dünyası Kadir İnanır'a ağlıyor
20:23
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
19:54
Yeşilçam’ın efsane ismine veda Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
19:42
Bakan Çiftçi talimatı verdi İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 21:09:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de büyük operasyon: 95 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.