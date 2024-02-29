Kayseri'de ailesiyle tartışan şahıs silahla yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de ailesiyle tartışan şahıs silahla yaralandı

Kayseri\'de ailesiyle tartışan şahıs silahla yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen bir şahıs, silahını kazara ateşleyerek bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olayın meydana geldiği yerde inceleme yapan polis ekipleri, şahsın hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Soruşturma başlatıldı.

29.02.2024 00:16
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen şahıs, silahla kazara bacağına ateş ederek yaralandı.

İlçeye bağlı Talat Paşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ailesiyle tartışan K.Ö.'nün (43), elindeki silahla kazara ateş aldı. K.Ö. bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, K.Ö. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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