Kayseri'de Alkol Testini Reddeden Sürücüye Cezası Kesildi - Son Dakika
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Kayseri'de Alkol Testini Reddeden Sürücüye Cezası Kesildi

Kayseri\'de Alkol Testini Reddeden Sürücüye Cezası Kesildi
15.07.2026 10:57
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Kontrolsüz SUV kaza yaptı; sürücü alkolmetreyi reddedip kaçtı, 150 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyet cezası.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolü kaybolan SUV araç refüje çıkarak, büyük hasar aldı. Kaza sonrası olay yerine gelen ekiplerin şüphe üzerine yaptıkları kamera araştırmalarda, sürücünün yerine başkasını çağırdığı ve kendini yolcu olarak tanıttığı belirlendi. Alkolmetreyi üflemeyi reddedip kaçan sürücüye 150 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, O.K. yönetimindeki 35 AOF 479 plakalı SUV araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Kazada araç ağır hasar alırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi. O.K.'nin kaza sonrası yanına sürücü olarak başka birini çağırdığından şüphelenen ekipler tarafından yapılan kamera incelemelerinde sürücünün O.K. olduğu ve başka birini çağırarak, sürücü olarak tanıttığı belirlendi. Ekipler tarafından alkol testi yapılmak istenen O.K. alkolmetreyi üflemeyerek, ekiplere zor anlar yaşattı. Daha sonra ehliyetini ekiplere bırakarak, olay yerinden kaçan O.K.'ye 'alkol testini reddetmek' suçundan 150 bin TL idari para cezası yazılarak, 5 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

Çekici tarafından kaldırılan araç, sürücü veya başka bir yetkili teslim alana kadar geçici süreliğine trafikten men edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Kayseri, Olaylar, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Alkol Testini Reddeden Sürücüye Cezası Kesildi - Son Dakika

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