Kayseri OSB'de avukata saldıran kadın hakkında 14 yıl hapis talebi - Son Dakika
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Kayseri OSB'de avukata saldıran kadın hakkında 14 yıl hapis talebi

Kayseri OSB\'de avukata saldıran kadın hakkında 14 yıl hapis talebi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) haciz işlemleri için bir fabrikaya giden avukatı koltuk değnekleri ile darp eden iş yeri sahibi kadın hakkında 14 yıl 14 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Avukat Coşkun Özbek'in suç duyurusu sonrası gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından denetimli olarak serbest bırakıldı.

03.05.2024 13:21
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) haciz işlemleri için bir fabrikaya giden avukatı koltuk değnekleri ile darp eden iş yeri sahibi kadın hakkında 14 yıl 14 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kayseri OSB'de haciz işlemleri için bir fabrikaya giden Avukat Coşkun Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi S.Y.'nin saldırısına uğradı. Coşkun Özbek ve yanında bulunan kadın avukata hakaret ve tehditler savuran S.Y., ayağından yaralı olan ve koltuk değneğinin desteği ile yürüyebilen Özbek'e kendi koltuk değnekleri ile saldırdı. Fabrika sahibi kadının hakaret, tehdit ve koltuk değnekli saldırısı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Avukat Coşkun Özbek'in suç duyurusu sonrası S.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. S.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından denetimli olarak serbest bırakıldı.

Saldırgan kadın hakkında istenen ceza belli oldu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, sanık S.Y. hakkında 'hakaret' suçundan 2 kez 2 yıl 4 ay hapis, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan da 2 kez 5 yıl 3 ay hapis olmak üzere toplamda 14 yıl 14 aya kadar hapis cezası talep edildi.

"Sinirlerime hakim olamayarak, bastonla birkaç kez vurdum"

Avukata bastonla saldıran S.Y. savcılıkta verdiği ifadede, "Kızımla birlikte iş yerine gittim. İş yeri bahçesinde daha önceden tartışmamız olan avukat Coşkun Özbek'i gördüm. Bir anda sinirlerime hakim olamayarak, elindeki bastonu aldım ve kendime hakim olamayarak bastonla birkaç kez vurdum. Bu sırada avukat olduğunu öğrendiğim bayan elindeki telefonla görüntümüzü çektiği için elindeki telefonu almaya çalıştım. Bir anlık sinirle bu olay meydana geldi. Bu olaydan dolayı pişmanlık duyuyorum. Kızım olaya dahil olmadı. Olay boyunca beni tutup, sakinleştirmeye çalıştı" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri OSB'de avukata saldıran kadın hakkında 14 yıl hapis talebi - Son Dakika

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