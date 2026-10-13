Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı, 2 kişi ağır yaralandı

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Kayseri\'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı, 2 kişi ağır yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobildeki 2 kişi ağır yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, S.A. yönetimindeki 38 BF 143 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan S.A. ve yolcu İ.T.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
MelikgaziGüvenlik3. SayfaKayseriGüncelKazaSon Dakika

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