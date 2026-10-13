Kayseri\'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı, 2 kişi ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, S.A. yönetimindeki 38 BF 143 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan S.A. ve yolcu İ.T.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.