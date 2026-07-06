Kayseri'de Baba ve Çocuk Nehirde Kayboldu - Son Dakika
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Kayseri'de Baba ve Çocuk Nehirde Kayboldu

Kayseri\'de Baba ve Çocuk Nehirde Kayboldu
06.07.2026 13:17
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Kızılırmak Nehri'nde çocuğunu kurtarmaya çalışan baba kayboldu, cansız bedeni bulundu.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmak için suya girdikten sonra kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Küpeli Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri'nin kenarına piknik yapmak için giden yabancı uyruklu ailenin çocuklarından H.E. (11), serinlemek için suya girdi. H.E.'nin akıntıya kapılarak çırpındığını gören baba M.E. (40) çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Çocuğuyla birlikte akıntıya kapılan M.E. suda kaybolurken, çocuk H.E. suda bir ağaca takıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Ağaca takılan H.E., olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Sudan çıkarılan H.E. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Özvatan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan suda kaybolan baba M.E.'yi arayan ekipler çalışmaların ikinci gününde cansız bedene ulaştı. M.E.'nin cansız bedeni sudan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Baba ve Çocuk Nehirde Kayboldu - Son Dakika

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