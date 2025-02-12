Kayseri\'de Baca Boşluğuna Sıkışan Kedi Kurtarıldı

3.Sayfa

Kayseri'de baca boşluğuna sıkışan kedi, enkaz altı görüntüleme cihazı ile kurtarıldı.

Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi üzerinde bir kedi baca boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Enkaz altı görüntüleme cihazı ile yeri tespit edilen kedi, sıkıştığı alan kırılarak başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kedi özgürlüğüne kavuşurken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ