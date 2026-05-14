Kayseri\'de Bayram Öncesi Bilet Denetimi

Kayseri'de Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası otobüs terminalinde "fiyat" denetimi yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, terminaldeki firmaları tek tek inceleyerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu tavan ve taban ücretlerinin üzerinde biletleme yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Denetim hakkında bilgiler veren Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, "Ticaret Bakanlığımızca haksız fiyat artışı ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında etiketlerdeki yanıltıcı, aldatıcı indirimlerden dolayı tüketici mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yılbaşından beri yoğun bir şekilde denetim yapıyoruz. Özellikle Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerimizi çok yoğunlaştırdık. Kurban Bayramı öncesinde de özellikle toptancı halinde ve otogarlarımızda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Çünkü artan taleple birlikte yani bu otobüs biletlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu tavan ve taban ücretlerinin üzerinde biletleme yapılıp yapılmadığını kontrol ederek, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek istiyoruz. Bu konuda bakanlığımız kararlı bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin devam edeceğini dile getiren Dinçaslan, "Bundan sonraki süreçte de özellikle marketlerde, kafelerde, fırınlarda etiket denetimlerimiz özellikle yoğun bir şekilde devam ediyor. Çünkü en çok tüketici mağduriyetlerinin yaşandığı alan o kısımlar. O konularda da denetimlerimizi yıl boyu devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ