Kayseri'de Bıçaklama Davası: 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Kayseri'de Bıçaklama Davası: 15 Yıl Hapis Cezası

Kayseri\'de Bıçaklama Davası: 15 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de alacak yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis verildi.

04.12.2024 19:17
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Kayseri'de alacak verecek meselesinden çıkan ve 1 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili davada sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık İ.T ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık İ.T., inşaatta çalıştığı parayı alamadığı için Hasan Kısa ile aralarında husumet bulunduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık İ.T.'yi, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapse çarptırdı ardından ilk haksız eylemin kim tarafından başlatıldığının belirlenememesi nedeniyle cezasını 15 yıla düşürdü.

Olay

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde inşaat işçisi olduğu öğrenilen İ.T. ve Hasan Kısa arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İ.T., yanında bulunan bıçakla Hasan Kısa'yı yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Kısa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan şüpheli İ.T. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Bıçaklama Davası: 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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