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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda; S.E., E.E. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ile A.E., O.E. ve İ.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.E. sırtından, E.E. de baldırından bıçakla, ismi öğrenilemeyen 2 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ekipler olaya karışan A.E., O.E. ve İ.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.