Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama

Kayseri\'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama

Kayseri'de iki grup arasındaki kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

19.01.2025 23:53
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişinin göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili adliyeye çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle meydana gelen kavgada pompalı tüfek ve bıçak kullanıldı. Kavgada göğsünden bıçaklanan E.Ç., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olaya karışan M.Ü. (20), M.A.Ü. (17), A.Ü. (47) ve A.B. (20) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden M.Ü. ve M.A.Ü. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama - Son Dakika

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