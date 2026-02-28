Kayseri\'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eski kız arkadaşının evine giden şahıs ile kız arkadaşının yeni erkek arkadaşı arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi 4450 sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Y.E.D. (34), konuşmak için eski kız arkadaşının evine geldi. Eve giren Y.E.D., eski kız arkadaşının yeni erkek arkadaşı H.Y. (34) ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Çıkan kavgada Y.E.D. karnından bıçaklanarak ağır yaralanırken durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Y.E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken H.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ