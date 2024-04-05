Kayseri\'de bir avukat intihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir avukat çalışma ofisinde başına tabancayla ateş ederek, intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Oymak Sokak üzerinde bulunan Sümer Hukuk Plaza'da meydana gelen olayda; avukat H.K.(32) çalışma ofisinde kafasına tabancayla ateş ederek, intihar etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede H.K.'nin hayatını kaybettiğimi belirledi. Yapılan incelemelerin ardından H.K. hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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