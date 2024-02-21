Kayseri'de bir okula yorgun mermi isabet etti - Son Dakika
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Kayseri'de bir okula yorgun mermi isabet etti

Kayseri\'de bir okula yorgun mermi isabet etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Aydınlıkevler Anadolu Lisesi'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşlenen yorgun mermi, okulun son katında bulunan sınıfın camını kırdı. Olayın ardından polis ekipleri okula sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

21.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir okula yorgun mermi isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, Çorakçılar Mahallesi Kartopu Sokak üzerinde bulunan Aydınlıkevler Anadolu Lisesi'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşlenen mermi isabet etti. Gece saatlerinde ateşlendiği iddia edilen mermi okulun son katında bulunan sınıfın camını kırdı. İhbar üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan değerlendirmelerde merminin yorgun mermi olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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