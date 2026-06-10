Kayseri\'de Bomba İhbarı Panik Yarattı

Kayseri'de, Forum Kayseri önünde yapılan bomba ihbarı ekipleri harekete geçirirken, AVM'nin bir girişi kapandı.

İddiaya göre, bir kişi çağrı merkezini arayarak Forum Kayseri'nin girişinde bomba ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri AVM'nin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, muhtemel bir olaya karşı ambulansta hazır bekletildi. İhbarda adı geçen kapı girişe kapatılırken, özel güvenlik ekipleri de kapıdan girmeye çalışan vatandaşları başka kapılara yönlendirdi. Ekiplerin incelemesi sürüyor. - KAYSERİ