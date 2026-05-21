Kayseri'de Boşanma Davası: Kadın Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Boşanma Davası: Kadın Bıçakla Yaralandı

Kayseri\'de Boşanma Davası: Kadın Bıçakla Yaralandı
21.05.2026 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boşandığı eşini 8 bıçak darbesiyle yaralayan sanığın yargılanması devam ediyor, korse hayatını kurtardı.

Kayseri'de boşandığı eşini 8 bıçak darbesiyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mağdur kadının avukatı duruşmada; müvekkilini ölümden kullandığı korsenin kurtardığını söyledi.

Kayseri'de boşandığı eşi F.D.'yi 8 bıçak darbesiyle yaralayan M.B.'nin yargılanmasına Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık M.B., mahkemede hazır bulunurken mağdur F.D. duruşmaya SEGBİS ile katıldı. F.D.'nin avukatı sanığın öldürme kastı ile hareket ettiğini, F.D'nin 8 bıçak darbesi aldığını, kendini korumak için ayaklarını karnına doğru çektiği için bıçak darbelerinin bacaklarına geldiğini ve F.D.'nin karnındaki korse nedeniyle hayatta kaldığını belirterek, olayın bir kadın cinayeti teşebbüsü olduğunu söyledi. F.D.'nin yürüme bozukluğu yaşadığını belirten avukat, çiftin çocuklarının da psikolog eşliğinde dillenmesini talep etti. M.B.'nin avukatı ise F.D.'nin aldığı darbelerin hayati tehlike oluşturmadığını, F.D.'nin akşam hastanede tedavi görüp, sabah taburcu olduğunu belirterek, 6 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin tahliyesini istedi.

M.B.'nin tutukluluğuna karar veren mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kadın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Boşanma Davası: Kadın Bıçakla Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 22:47:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Boşanma Davası: Kadın Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.