Kayseri\'de Boşanma Davası: Kadın Bıçakla Yaralandı

Kayseri'de boşandığı eşini 8 bıçak darbesiyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mağdur kadının avukatı duruşmada; müvekkilini ölümden kullandığı korsenin kurtardığını söyledi.

Kayseri'de boşandığı eşi F.D.'yi 8 bıçak darbesiyle yaralayan M.B.'nin yargılanmasına Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık M.B., mahkemede hazır bulunurken mağdur F.D. duruşmaya SEGBİS ile katıldı. F.D.'nin avukatı sanığın öldürme kastı ile hareket ettiğini, F.D'nin 8 bıçak darbesi aldığını, kendini korumak için ayaklarını karnına doğru çektiği için bıçak darbelerinin bacaklarına geldiğini ve F.D.'nin karnındaki korse nedeniyle hayatta kaldığını belirterek, olayın bir kadın cinayeti teşebbüsü olduğunu söyledi. F.D.'nin yürüme bozukluğu yaşadığını belirten avukat, çiftin çocuklarının da psikolog eşliğinde dillenmesini talep etti. M.B.'nin avukatı ise F.D.'nin aldığı darbelerin hayati tehlike oluşturmadığını, F.D.'nin akşam hastanede tedavi görüp, sabah taburcu olduğunu belirterek, 6 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin tahliyesini istedi.

M.B.'nin tutukluluğuna karar veren mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ