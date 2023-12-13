Kayseri\'de cezaevi firarisi uyuşturucu taciri yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, cezaevi firarisi olarak aranan uyuşturucu taciri yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli İşlemler ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak " suçundan 15 yıl 15 ay 22 gün ve "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 2 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi N.G. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar narkotik suçlardan aranan bin 64 şahıs yakalandı. Şahısların yakalanması hem narkotik suçlarının azalmasında hem de hırsızlık, kapkaç, yaralama, aile içi suçlar ve benzeri suçların azalmasında büyük etken oluşturdu. - KAYSERİ