Kayseri'de 2 suçtan toplamda 14 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; hakkında 'hırsızlık' ve 'silahla tehdit' suçlarından toplam 14 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (29) yakalandı.
Cezaevi firarisi de olduğu öğrenilen şüpheli, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Cezaevi Firarisi Yakalandı - Son Dakika
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