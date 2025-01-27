Kayseri'de çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (19) yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Cinsel İstismar Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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