Kayseri'de Çocuğa Bıçaklı Saldırı Davası
Kayseri'de Çocuğa Bıçaklı Saldırı Davası

Kayseri\'de Çocuğa Bıçaklı Saldırı Davası
14.05.2026 15:19
C.A.T. psikolojik rahatsızlık nedeniyle çocuğu kasten öldürmeye teşebbüsle yargılanıyor.

Kayseri'de küçük çocuğu kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanık mahkemede; "Psikolojik tedavi görüyordum, öldürmek istemedim" diyerek beraat istedi.

Kayseri'de tramvaydan inen çocuğu takip ederek bıçaklayan C.A.T.; Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Olayda yaralanan çocuk ve babasının da katıldığı duruşmada sanık C.A.T., olay günü hastaneden yeni çıkmış olduğunu, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçları o gün almadığını, öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi. Sanık C.A.T.; "Çok pişmanım, aileden de mağdurdan da özür dilerim. Suça karıştığım için de mahkemeden özür dilerim" dedi. Sanık avukatı ise sanık hakkında düzenlenmiş, başka bir mahkemeye konu olan davada yer alan 'cezai ehliyeti yoktur' raporunun bu mahkemece de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Olayda yaralanan çocuk ise; "Tramvaydan inince beni takip etmeye başladı. Beni bir anda gelip bıçakladı, ardından 'kaçma gel' diye bağırdı. Yakınımdaki mağazaya sığındım ve hastaneye kaldırıldım" dedi. 15 yaşındaki çocuğun babası ise olay günü oğlunun kendisini arayarak; "baba beni bıçakladılar yetiş" dediğini aktardı ve şikayetçi olduğunu ekledi.

Mahkeme; sanık C.A.T. hakkında gözlem altında tutulmasını talep etti. Sanığın tutuklu yargılanmasının devamına karar verilirken mahkeme ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

