Kayseri'de Çocuk Fırında Yanık Tedavisi Altında - Son Dakika
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Kayseri'de Çocuk Fırında Yanık Tedavisi Altında

Kayseri\'de Çocuk Fırında Yanık Tedavisi Altında

16 yaşındaki B.Ç., oyun oynarken arkadaşları tarafından fırına kilitlenip yanıklar oluştu.

01.12.2024 23:03
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre oyun oynadığı arkadaşları tarafından önce fırına kilitlendi. Fırının derecesinin de artırılması sonucu çocuğun vücudunda büyük yanıklar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan bir fırında 1 ay önce arkadaşlarıyla oyun oynayan B.Ç. (16) iddiaya göre arkadaşları tarafından fırına kilitlendi. Arkadaşlarının fırının derecesini de artırması üzerine B.Ç.'nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Daha sonra fırından çıkarılan B.Ç. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan 1 ay sonra başına gelenleri anlatan B.Ç., "Arkadaşlarla saat 9-10 gibi maç yaptık. Oradan çıktık hep beraber fırına gittik. Fırına sohbet amaçlı gittik. Biraz sohbet ettikten sonra arkadaşım fırının içerisine girdi ve çıktı. Daha sonra ben de merak ettim ve girdim. Arkamı döndüğümde arkadaşım kapıyı kapatıyordu. Elimle kapıyı ittim ama yetişemedim. Sonra elimi cebime soktum, kapüşonumu çektim. Bir tur döndükten sonra 'tık' diye bir ses geldi. Fırının derecesi artmaya başladı. Bağırdım açmadılar. Elimle kapıya vurunca elim kafam açıldı. 2 elim ve yüzüm yandı. Fırından çıktıktan sonra herkes telaşlandı. Arkadaşlarım hastaneye giderken, üzerime çaydanlıktan su döküldüğünü söylememi istediler. Fırının önüne yatmışım onları hatırlamıyorum. Birkaç gün kendime gelemedim sonradan hatırladım. Hastanede elimi yüzümü sardılar ve krem sürdüler. Sonra ailemi aradılar ve ailem geldi" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Çocuk Fırında Yanık Tedavisi Altında - Son Dakika

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