Kayseri'de Çocuk İstismarı Suçundan Hüküm Giyen Şahıs Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çocuğu cinsel istismarı suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında '12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. (43) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.G. daha sonra cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ