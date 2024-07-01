Kayseri'de çocuk tacizi iddiasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Kayseri'de çocuk tacizi iddiasıyla ilgili açıklama

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin bir çocuğu taciz ettiği iddiasının ardından bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şüpheli şahsın ve ailesinin sınır dışı dahil her türlü işlemlerinin yapılacağını söyledi. Aydın, bir hafta sonra tekrar mahalleye gelerek olayla ilgili yapılanları açıklayacağını belirtti.

01.07.2024 00:01
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin bir çocuğu taciz ettiği iddiasının ardından bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, "O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim, bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim" dedi.

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz etti. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da bölgeye gelerek, yaptığı açıklamada, "Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de çocuk tacizi iddiasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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