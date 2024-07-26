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Kayseri'de düğünde cephane çıktı

Kayseri\'de düğünde cephane çıktı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir düğünde kazayla meydana gelen ateşli silahla yaralanma olayının ardından yapılan aramalarda, adeta cephane çıktı. Jandarma tarafından tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 11 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 18 adet tabanca şarjörü, 6 adet av tüfeği, 47 adet av tüfeği fişeği, 2 bin 968 adet 9 mm fişek, 20 adet 7.62 mm fişek, 3 adet 7.92 mm fişek ve 2 adet tabanca kutusu ele geçirildi. Olayla ilgili 11 kişiye toplamda 91 bin 542 TL idari para cezası uygulandı.

26.07.2024 12:29
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir düğünde kazayla meydana gelen ateşli silahla yaralanma olayının ardından jandarma tarafından tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, adeta cephane çıktı.

İlçeye bağlı Yukarıborandere Mahallesi'nde bir düğünde meydana gelen ateşli silahla kazayla yaralanma olayı sonrasında jandarma ekipleri harekete geçti. JASAT ekipleri tarafından araştırmalar ve düğün görüntülerinin incelenmesi sonucunda düğünde havaya ateş eden 33 şahsın kimlik ve adresleri tespit edildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin şahısların ev ve araçlarında yaptığı aramalarda 11 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 18 adet tabanca şarjörü, 6 adet av tüfeği, 47 adet av tüfeği fişeği, 2 bin 968 adet 9 mm fişek, 20 adet 7.62 mm fişek, 3 adet 7.92 mm fişek ve 2 adet tabanca kutusu bulundu.

Olayla ilgili 11 şahsa toplamda 91 bin 542 TL idari para cezası yazıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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