Kayseri'de düğünde havaya ateş edenlere operasyon: 8 kişiye ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de düğünde havaya ateş edenlere operasyon: 8 kişiye ceza

Kayseri\'de düğünde havaya ateş edenlere operasyon: 8 kişiye ceza

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir düğünde havaya ateş ederek yaralanma olayının meydana gelmesi sonrasında jandarma ekipleri 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 8 kişiye 66 bin 576 TL cezai işlem uygulandı.

29.07.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir düğünde havaya ateş ederek yaralanma olayının meydana gelmesi sonrasında jandarma ekiplerince 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 8 kişiye 66 bin 576 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yukarıborandere mahallesinde 20 Temmuz'da meydana gelen ateşli silahla kazaen yaralanma olayına ilişkin olarak JASAT timi tarafından yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde düğün görüntülerinin incelenmesi sonrasında düğün esnasında havaya ateş eden 8 kişinin kimlik ve adres tespiti yapıldı. Pınarbaşı Cumhuriyet Savcılığının tespit edilen şahısların ev ve araçlarında arama yapılması talimatının ardından Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca şarjörünü, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 309 adet 9x19mm fişek, 19 adet 9x17mm fişek, 33 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Havaya ateş ettiğini kabul eden toplam 8 kişiye; toplamda 66 bin 576 TL idari yaptırım tutanağı düzenlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Pınarbaşı, Operasyon, Jandarma, Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de düğünde havaya ateş edenlere operasyon: 8 kişiye ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
09:38 Banu Alkan’ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 12:06:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de düğünde havaya ateş edenlere operasyon: 8 kişiye ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement