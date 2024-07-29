Kayseri\'de düğünde havaya ateş edenlere operasyon: 8 kişiye ceza

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir düğünde havaya ateş ederek yaralanma olayının meydana gelmesi sonrasında jandarma ekiplerince 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 8 kişiye 66 bin 576 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yukarıborandere mahallesinde 20 Temmuz'da meydana gelen ateşli silahla kazaen yaralanma olayına ilişkin olarak JASAT timi tarafından yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde düğün görüntülerinin incelenmesi sonrasında düğün esnasında havaya ateş eden 8 kişinin kimlik ve adres tespiti yapıldı. Pınarbaşı Cumhuriyet Savcılığının tespit edilen şahısların ev ve araçlarında arama yapılması talimatının ardından Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca şarjörünü, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 309 adet 9x19mm fişek, 19 adet 9x17mm fişek, 33 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Havaya ateş ettiğini kabul eden toplam 8 kişiye; toplamda 66 bin 576 TL idari yaptırım tutanağı düzenlendi. - KAYSERİ