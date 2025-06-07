Kayseri\'de Elektrikli Motosikletten Düşen Çocuk Yaralandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde elektrikli motosikletten düşen çocuk yaralandı.
Olay, Bünyan ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki elektrikli motosikletin üzerinden dengesini kaybederek düşen çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ
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