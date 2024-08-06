Kayseri'de Eniştesini Öldüren Kadının Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Eniştesini Öldüren Kadının Duruşması Devam Ediyor

Kayseri\'de Eniştesini Öldüren Kadının Duruşması Devam Ediyor

Kayseri'de ortaokula kadar eniştesi olarak bildiği öz babasını bıçakla öldüren kadının yargılandığı duruşmaya devam edildi. Duruşmada savunma yapan katil zanlısı kadın, 'Eniştem olarak bildiğim öz babamı hiçbir zaman öldürmeyi düşünmedim' dedi.

06.08.2024 11:38
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Kayseri'de ortaokula kadar eniştesi olarak bildiği öz babasını bıçakla öldüren kadının yargılandığı duruşmaya devam edildi. Duruşmada savunma yapan katil zanlısı kadın, "Eniştem olarak bildiğim öz babamı hiçbir zaman öldürmeyi düşünmedim" dedi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.E., müştekilerden T.E. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yağan sanık A.E. cezaevinde kalmanın kendisine zor geldiğini ve bu durumun kendisini intihar düşüncelerine sürüklediğini belirtti. A.E., "Ben cezaevinde kalmak istemiyorum. Gerekirse ev hapsi verin ama cezaevinde kendime bir şey yapacak hale geldim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, olay anı hakkında da konuşan A.E., "O an ne oldu bilmiyorum, bir anda oldu. Benim eniştem yani öz babam zaten şeker hastasıydı. Defalarca hastalandı ve hastaneye götürdüm. Ben müdahale ettim. Öldürmeyi hiçbir zaman düşünmedim. O an ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Tutuklu sanık A.E.'nin biyolojik olarak öz, resmi olarak ise kuzeni olan G.Ö. de duruşmada tanık olarak dinlendi. G.Ö., ifadesinde, A.E.'nin İstanbul'da bulunduğu dönemde psikolojik sorunlar yaşadığını ve kendisini öldüreceklerinden endişelendiğini söyledi. G.Ö., "A.E., İstanbul'dayken peşinde birilerinin olduğunu ve kendisine zarar vereceklerinden korktuğunu söylüyordu. Biz de sağlık durumu nedeniyle hastaneye yatırdık ancak tedaviye devam etmek istemedi," şeklinde konuştu.

G.Ö., ayrıca olay günü İstanbul'da olduklarını ve A.E.'nin kendisine sürekli, "Sende onlardan mısın. Sana güvenebilir miyim?" şeklinde sorular sorduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, beklenen raporun gelmesi ve eksikliklerin tamamlanması adına davayı ileri bir tarihe erteledi.

Bir önceki duruşmada olay gününü hatırlamadığını söylerken, son duruşmada öldürmek istemediğini söyledi

Önceki duruşmada mahkemede konuşan tutuklu sanık A.E., olay günü ne olduğunu hatırlamadığını ifade ederken, son duruşmada öldürmek istemediğini söyledi. A.E. önceki ifadesinde; "Sadece o gün sabaha karşı dairede oturan aslında öz annem ve babamlara kahvaltıya gittik. Ben zaten psikolojik ilaçlar kullanıyorum. Hep birlikte kahvaltı yaparken bir anda camdan binanın otoparkına 2 kişinin girdiğini gördüm. Beni öldürmeye geldiler diye korktum. Elime bıçağı ne zaman aldım, nereden aldım bilmiyorum. Gözümü açtığımda ağabeyim üstümde beni tutmaya çalışıyordu. Sonra eniştem diye bildiğim aslında öz babam M.Ö. yerde yatıyordu. Ben evlatlık verildiğimi ortaokul dönemlerimde öğrendim ama kesinlikle hiç üzülmedim, ben hepsini de çok severim. Konunun bununla hiç alakası yok" demişti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Eniştesini Öldüren Kadının Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika

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