Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eniştesini tabancayla vurarak öldürdükten sonra üzerinden otomobille geçen şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde dün meydana gelen olayda. aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Y.K. ile S.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y.K. yanında bulunan tabancayla S.T.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde S.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken. S.T.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Ateş ettikten sonra otomobille üzerinden geçti
Diğer yandan, Y.K.'nın eniştesini tabancayla vurduktan sonra otomobil ile üzerinden geçtiği anlar da çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Eniştesini Vuran Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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