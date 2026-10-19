Kayseri'de eş zamanlı huzur-asayiş uygulamasında 19 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de eş zamanlı huzur-asayiş uygulamasında 19 aranan şahıs yakalandı

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Kayseri\'de eş zamanlı huzur-asayiş uygulamasında 19 aranan şahıs yakalandı
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Kayseri genelinde 382 personelin katıldığı huzur-asayiş uygulaması 53 noktada eş zamanlı yapıldı ve 13 bin 916 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda 19 aranan şahıs yakalandı; ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 53 noktada eş zamanlı yapılan 'huzur-asayiş' uygulamalarında 13 bin 916 şahıs sorgulanırken, 19 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 382 personelin katılımıyla 'huzur-asayiş' uygulaması yapıldı. Kent genelinde 53 noktada eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, 13 bin 916 şahıs ve 5 bin 395 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 19 aranan şahıs yakalanırken, 9 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Uygulamada yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve 45 adet fişek ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, 49 şahsa da Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaKayseriAsayişGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de eş zamanlı huzur-asayiş uygulamasında 19 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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