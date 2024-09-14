Kayseri'de Eski Eşine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Kayseri'de Eski Eşine Silahlı Saldırı

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Kayseri'de eski eşini, çocuğunun gözü önünde vuran adam tutuklandı. Kadın ağır yaralı.

14.09.2024 16:29
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Kayseri'de dehşet: Eski eşini çocuğunun gözleri önünde vurdu

Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir adam 1 yıl önce boşandığı eski eşinin aracının önünü keserek silahla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgi iddiaya göre; ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Burhan A., 1 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma G.'nin aracının önünü kesti. Bir süre eski eşiyle konuşan adam, tartışmanın büyümesi araçta bulunan kadının ilk eşinden olan çocuğuna aldırış etmeden silah ile ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan kadın da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından karakola giden Burhan A. da silahla beraber teslim oldu. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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