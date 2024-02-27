Kayseri'de 28 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de 28 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı

Kayseri\'de 28 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir evden yaklaşık 28 bin TL değerinde malzeme çalındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi M.Y. yakalandı ve çalınan malzemeler ele geçirildi.

27.02.2024 10:30  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda girdiği evden yaklaşık 28 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı.

Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Mahallesi'nde bulunan bir evden yaklaşık 28 bin TL değerinde malzeme çalınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme Timi ve JASAT ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin M.Y. olduğu tespit edildi. M.Y., ekipler tarafından Gevher Nesibe Mahallesi'nde yakalanırken, çalınan malzemeler de bulunarak muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan M.Y., işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 28 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 10:42:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de 28 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement