Kayseri'de fabrika müdürü cinayeti davasında savcı tasarlayarak öldürme cezası istedi - Son Dakika
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Kayseri'de fabrika müdürü cinayeti davasında savcı tasarlayarak öldürme cezası istedi

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Kayseri\'de fabrika müdürü cinayeti davasında savcı tasarlayarak öldürme cezası istedi
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Kayseri'de mobilya fabrikası müdürü Mustafa D.'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık M.Ş. hakim karşısına çıktı. Savcı sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi; sanık tasarlamadığını savundu, duruşma ileri tarihe ertelendi.

Kayseri'de mobilya fabrikası müdürü Mustafa D.'nin öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Savcı; sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde 24 Nisan 2026 tarihinde mobilya fabrikası müdürü Mustafa D.'nin evinin önünde öldürülmesine ilişkin M.Ş.'nin yargılanmasına Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık M.Ş. ile Mustafa D.'nin ailesi ve avukatları katıldı. Mustafa D.'nin kızları G. D. ve H. D., babalarının borç içinde olan biri olmadığını belirterek sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini öne sürüp sanıktan şikayetçi oldu. Duruşmada tanık olarak dinlenen şirket sahibi M.İ.; Mustafa D. ile M.Ş. arasında herhangi bir husumet bulunmadığını, ikilinin arasının da iyi olduğunu söyledi. Aile avukatının, geçmişte başka kişilerin kendisine yönelik tehditlerde bulunduğuna ilişkin soruları üzerine M.İ., geçmişten gelen bir tehdit durumunun olmadığını belirtti. Şirket sahiplerinden H.İ. de duruşmada tanık olarak dinlendi. Aile avukatı; şirket sahiplerinin geçmişte başka kişilerle yaşadığı silahlı saldırı ve tehdit iddialarına ilişkin önceki dava dosyalarından ifadeler ve tehdit mesajlarından bölümler okuyarak tanıklara sorular yöneltti. Şirket sahipleri ise söz konusu husumetin devam etmediğini dile getirdi. Mustafa Demir ailesinin avukatı, olayın geçmiş yıllarda mahkemelere konu olan silahlı saldırı ve tehdit dosyalarıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Aile avukatı, tasarlama unsurunun sabit olduğunu savunarak muhtemel azmettiricilerin tespit edilmesini istedi. Bu kapsamda sanığın HTS kayıtlarının getirilmesini ve incelenmesini, banka hesaplarının da araştırılmasını talep etti.

Sanık: "Öldürmeyi tasarlamadım"

Tutuklu sanık M.Ş. ise savunmasında Mustafa D.'yi öldürmeyi tasarlamadığını söyledi. Maktul ile 18 yıl birlikte çalıştıklarını belirten sanık, aralarında geçmişten gelen kırgınlık bulunduğunu, parasını istemek ve yeniden iş bulabilmek amacıyla Mustafa D.'nin yanına gittiğini öne sürdü. Sanık, Mustafa d.'nin araçtan indikten sonra kendisine hakaret ettiğini ve elini beline götürdüğünü gördüğünü iddia ederek, panik içinde yere doğru ateş ettiğini savundu. Sanık savunmasında pişman olduğunu da dile getirdi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı; M.Ş.'nin tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Taraf avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istemesi üzerine mahkeme heyeti ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA
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