Kayseri'de FETÖ operasyonu: 9 kişi yakalandı

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FETÖ'nün finansal destekçilerine eş zamanlı operasyon: 9 kişi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne finansal destek sağlayan döner restoran zincirinin şubelerine yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay önce FETÖ silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifresine yönelik projeli çalışma başlatıldı. Çalışmaların sonucunda örgüte finansal destek sağlayan döner restoran zincirinin şubelerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda İhraç binbaşı M.A., ihraç üsteğmen Z.Ö., ihraç üsteğmen F.Ö., ihraç subay M.T.Y., ihraç astsubay Ş.E., satış sorumlusu S.C., ihraç öğretmen M.U., ihraç bilgisayar işletmeni S.Ç. ve H.Y. yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma ve 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.