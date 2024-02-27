Kayseri'de FETÖ üyesi 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de FETÖ üyesi 1 kişi yakalandı

Kayseri\'de FETÖ üyesi 1 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 1 kişi Melikgazi ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

27.02.2024 10:26  Güncelleme: 10:29
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 1 kişi Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri'de FETÖ üyesi 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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