Kayseri'de Gaspa 3 Gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de Gaspa 3 Gözaltı

Kayseri\'de Gaspa 3 Gözaltı

Bıçakla tehditle gasp eden 3 şüpheli, 85 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı.

10.11.2024 18:45
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Kayseri'de bir kişiyi bıçakla tehdit ederek parasını gasp eden 3 kişi, polis ekiplerinin 85 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bıçakla bir kişiyi tehdit ederek parasını gasp efen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 85 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, olayı A.B.A. (21), B.A. (23) ve E.E.'nin (26) gerçekleştirdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Gaspa 3 Gözaltı - Son Dakika

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