Kayseri\'de halk otobüsü motorundan alev aldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir halk otobüsü seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Otobüsün servis dışı olması büyük bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Bekir Yıldız Bulvarı'nda üzerinde meydana gelen olayda; R.T. yönetimindeki 38 AB 328 plakalı halk otobüsü seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Yolda ilerleyen diğer sürücülerin dikkati üzerine otobüs yol kenarına çekildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan otobüsü söndürmek için müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yanan halk otobüsü söndürüldü. Otobüsün servis dışı olması nedeniyle içerisinde yolcu bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Küle dönen otobüs çekiciyle kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ