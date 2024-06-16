Kayseri'de Hareket Halindeki Otomobil Alev Aldı

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Kayseri'de hareket halindeki otomobil bir anda alev alırken, otomobilde bulunan baba ve oğlu yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Sümer Üst Geçit üzerinde hareket halindeki 38 AHD 275 plakalı otomobil, bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Otomobilin alev aldığını fark eden şoför ve oğlu, otomobilden çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yanan otomobile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınırken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobil sürücüsü ise otomobilin yandığını fark ettiğini ve çocuğuyla birlikte otomobilden çıktığını söyledi. - KAYSERİ