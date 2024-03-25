Kayseri'de Hastaneye Gitmek İçin Otomobile Binen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Hastaneye Gitmek İçin Otomobile Binen Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri\'de Hastaneye Gitmek İçin Otomobile Binen Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, hastaneye gitmek için komşusunun otomobiline binerken rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

25.03.2024 11:21  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hastaneye gitmek için komşusunun otomobiline binen bir kişi, otomobilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gökkent Mahallesi 1829. Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre hastaneye gitmek için yola çıkan M.K. (54), bindiği komşusunun otomobilinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından M.K.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Hastaneye Gitmek İçin Otomobile Binen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
    13:01 Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

    Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

  • Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
    13:00 Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sanayi Köprülü Kavşakta meydana gelen zincirleme kazada 3 araç karıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

  • Arnavutköy'de Sağanak Yağış: Vatandaşlar Sırılsıklam Oldu
    12:59 Arnavutköy'de Sağanak Yağış: Vatandaşlar Sırılsıklam Oldu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Yağışların gün içinde aralıklarla etkili olabileceği kaydedildi.

  • Lokantada 'cepçilik' yapan hırsız kamerada
    12:57 Lokantada 'cepçilik' yapan hırsız kamerada

    İstanbul'da yemek yeme bahanesiyle gittiği restoranlarda, sandalyeye asılan mont ya da çantaların içinden hırsızlık yapan Bulgaristan uyruklu hırsız polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bazı restoranlardan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Hakkari Zap Spor oyuncusu gözaltına alındıktan sonra polis merkezinde darbedildi
    12:56 Hakkari Zap Spor oyuncusu gözaltına alındıktan sonra polis merkezinde darbedildi

    HAKKARİ Zap Spor'un dün evinde Mazıdağı Fosfat Spor ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında çıkan olaylara karıştığı suçlamasıyla evinde gözaltına alınan Yalçın Kaval, götürüldüğü polis merkezinde darbedildiğini öne sürüp, şikayetçi oldu. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Diyarbakır'da Silahlı Çatışma: Panik Anları Kamerada
    12:53 Diyarbakır'da Silahlı Çatışma: Panik Anları Kamerada

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen silahlı çatışma sırasında bir kıraathanede panik yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar can havliyle siper aldı. Çatışma sonucunda 2 kişi yaralandı ve çevrede bulunan otomobiller, bir evin camı, bir market ve kıraathane kurşunların hedefi oldu.

  • Karabük'te 505 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi tutuklandı
    12:53 Karabük'te 505 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

    Karabük'ün Kayı köyünde yapılan uygulamada durdurulan araçta ve üst aramasında 505 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
    12:49 Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

    Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan sanık, suçsuz olduğunu savunmasına rağmen son sözünde 'pişmanım' diyerek 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı
    12:47 Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı

    Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 3 bin 437 kişi ve 293 araç sorgulandı. Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ve 5,07 gram esrar ele geçirildi.

  • Kadıköy'de Yan Bakma Nedeniyle Bıçakla Yaralama Olayı
    12:45 Kadıköy'de Yan Bakma Nedeniyle Bıçakla Yaralama Olayı

    Kadıköy'de kaldırımda yürürken bir kişiyi 'yan bakma' nedeniyle bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüpheliyi kısa süre içinde yakaladı. Yaralanan kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Olayın kaldırımda yaşandığı ve 'yan bakma' sebebiyle gerçekleştiği belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
    12:44 Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 18-24 Mart tarihleri arasında gözaltına alınan 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda 3 bin 437 kişinin GBT'si ve 293 aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.


12:47 DEM Parti Adayları Adana’da Seçimlerden Çekilecek İddiası DEM Parti Adayları Adana'da Seçimlerden Çekilecek İddiası
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
10:55 Moskova’daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5’e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu Moskova'daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5'e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
07:51 Rusya’yı kana bulayan saldırganların sorgu görüntüsü ortaya çıktı Cinsel organına 80 volt elektrik vermişler Rusya'yı kana bulayan saldırganların sorgu görüntüsü ortaya çıktı! Cinsel organına 80 volt elektrik vermişler
12:45 MSB, ATAK helikopterinin terör hedeflerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı MSB, ATAK helikopterinin terör hedeflerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:42 Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’ndaki taarruz emri deşifre edildi Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki taarruz emri deşifre edildi
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:37 Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:02 Türkiye’de 2023 yılı işsiz sayısı belli oldu. Son 10 yıl ayrıntısı Türkiye'de 2023 yılı işsiz sayısı belli oldu. Son 10 yıl ayrıntısı!
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 12:58:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Hastaneye Gitmek İçin Otomobile Binen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement