Kayseri\'de Hurdalarda Yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde açık alanda bulunan hurdalar alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi 24. Cadde üzerinde hurdaların bulunduğu açık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. - KAYSERİ