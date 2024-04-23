Kayseri\'de içecek yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

3.Sayfa

Kayseri'nin Develi ilçesinde içecek yüklü tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken içecekler yola savruldu.

Edinilen bilgiye göre, Tekir Caddesi ilçe girişinde 38 GM 072 plakalı içecek yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücünün ilk müdahalesini yaptı. Tır dorsesindeki içeceklerin yola savrulması nedeniyle belediye ekipleri yol temizleme çalışması yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ