Kayseri\'de İnşaatta İşçi Yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta zemin kattan bodrum katına düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi Mimarsinan 1. Cadde üzerindeki bir inşaatta çalışan işçi S.M., zemin kattan bodrum kata düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı işçiyi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri tarafından inşaatta inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.