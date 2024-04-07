Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; inşaattan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre meydana gelen inşaattan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalardaolayın 2 şüphelisi yakalanırken, şahıslardan birinin 'hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. Şahısların hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olayla ilgili sorşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de inşaattan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Sultangazi'de bir bilardo salonu işletmecisi ve yanındaki kişiler, gece bekçilerinin sürekli iş yerlerine gelmesi nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte gece bekçileri tarafından biber gazıyla karşılık verilen kavgaya vatandaşlar da dahil oldu. Olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
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