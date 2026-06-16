Kayseri'de İntihar mı, Cinayet mi? - Son Dakika
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Kayseri'de İntihar mı, Cinayet mi?

Kayseri\'de İntihar mı, Cinayet mi?
16.06.2026 17:02
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Savcılık, 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümü için cinayet iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümüyle ilgili görülen davada savcılık makamı olayın intihar değil cinayet olduğunu belirterek, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümüyle ilgili olarak eski erkek arkadaşı sözleşmeli er F.D.'nin yargılanmasına Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık F.D., Yağmur Çoban'ın ailesi ve sanık avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı.

Savcılık mütalaa açıkladı

Sanık F.D.'nin geçmiş duruşmada olduğu gibi Yağmur Çoban'ın kendisini öldürdüğü yönünde beyanlarını tekrarladığı öğrenildi. Savcılık mütalaasının açıklandığı davada tutuklu sanık F. D.'nin çocuğa ve kadına yönelik kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi. Sanık F. D'nin Yağmur Çoban'ın kendisini öldürdüğüne dair iddialarının gerçekliği yansıtmadığını ifade eden aile avukatları; "Bu cinayet kamera kayıtları ve mesaj içeriklerinden de anlaşıldığı üzere bir kıskançlık cinayetidir. Üstelik sanık F.D. hakkında reşit olmayan bireyle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmamız üzere açılan davada sanık 10 yıl cezaya çarptırılmıştır. Savcılığın en üst haddeden ceza istemesi bugün açısından doğru bir karardır. Biz mahkeme heyetinin de bu yönde karar vereceğini düşünüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Kayseri, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de İntihar mı, Cinayet mi? - Son Dakika

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