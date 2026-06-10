Kayseri'de istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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Kayseri'de istinat duvarı çöktü

Kayseri\'de istinat duvarı çöktü
10.06.2026 20:33  Güncelleme: 20:38
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 10 metrelik istinat duvarı çöktü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 10 metrelik istinat duvarı çöktü. Duvardan kopan parçalar, bir eve zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi üzerinde yoğun yağış nedeniyle 10 metre uzunluğundaki istinat duvarı çöktü. Duvardan kopan parçalar, aşağıda bulunan bir eve zarar vererek, çevreye düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yola düşen parçalar ekipler tarafından temizlenirken, istinat duvarının çöktüğü yol güvenlik nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Kadir Özçelik, "Yağmur çok yağdığı ve tabana su aldığı için dolgu olan istinat duvarı çöktü. Duvarın çöktüğü yerin aşağısındaki bir ev zarar gördü. Ekipler olay yerine geldiler ve güvenlik önlemini alarak, gerekeni yaptılar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Melikgazi, 3. Sayfa, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de istinat duvarı çöktü - Son Dakika

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