Kayseri'de kadın evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de kadın evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.07.2024 22:28
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavlusun Mahallesi Basın Sitesi 1842 Sokak'ta meydana gelen olayda; M.K. (24) 5 katlı binanın 3. katındaki ikametinin balkonundan düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan M.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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