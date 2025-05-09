Kayseri\'de Kamu Huzuruna Yönelik Denetim

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kamu huzurunu bozan araçlara yönelik son bir haftada yapılan denetimlerde toplam 2 bin 160 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 01-07 Mayıs tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 192 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 432 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak, 367 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 640 araç/sürücüye cep telefonu, 26 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 7 araç/sürücüye drift yapmak, 96 araç/sürücüye makas atma, 2 araç/sürücüye çakar lamba takmak, 244 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 15 araç/sürücüye ışık donanımı ve 139 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ